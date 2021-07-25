В Самаре презентовали мурал и рассказали о дополненной реальности в уличном искусстве

В субботу, 24 июля, на открытии мурала около ТЦ "Мега" в Самаре пиксель-арт художник и создатель комиксов Алексей Коньков провел лекцию "Дополненная реальность в сфере уличного искусства".

Лектор рассказал о развитии технологий, влиянии, которое они оказывают на современный стрит-арт, и о способах интеграции приложений дополненной реальности.

Алексей начал лекцию с истории возникновения дополненной реальности и пользы, которую она приносит современному миру. Сейчас эта сфера набирает обороты благодаря таким приложениям, как Instagram и Snapchat, ведь, как говорит лектор: "Искусство и технологии всегда развиваются параллельно".

Дополненную реальность используют маркетологи, пиар-компании, чтобы при помощи обычных артов создавать анимацию или 3D графику, это помогает повысить охват и популярность. Также дополненная реальность сохраняет искусство, которое уже нельзя нигде найти, создает новые объекты, помогает художникам добавлять детали, объемы и анимацию.

"Дополненная реальность дает бессмертие уличному искусству, которое в целом невозможно, потому что в любом случае мы его утратим", — уверяет художник.

Также лектор рассказал о приложении AR Hunter, аналога которому еще не существует. При помощи него можно увидеть стрит-арт, который был уничтожен. Нужно навести камеру на специальную метку, и приложение само дорисует объект в дополненной реальности. Art Graffiti — приложение, при помощи которого можно выбрать любую стену и в телефоне наносить любые теги. Не происходит никакого вандализма и нарушения закона, но при этом арт сохраняется в приложении.

"Есть шансы, что через несколько лет это заполонит полностью все пространство, все медиа сферы и станет частью нашей жизни", — сказал в заключение Алексей Коньков.