Жительница Самарской области перечислила онлайн деньги за сумку и стала жертвой афериста

В Самарской области 33-летняя сотрудница коммерческого предприятия стала жертвой мошенников, попытавшись оформить покупку через Интернет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Дама захотела приобрести сумку онлайн. Продавец поставил условия: он доставит товар только после полной оплаты. Женщина перевела незнакомцу на указанный счет около 13 тыс. рублей. Однако после этого продавец перестал выходить на связь.

Потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Будьте бдительны, не доверяйте незнакомцам в интернете. Злоумышленники под видом реализации товаров и услуг в сети Интернет похищают у граждан денежные средства", — предупреждает ГУ МВД по Самарской области.