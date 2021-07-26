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Законотворчество Власть и политика

Чапаевские депутаты предложили расширить список услуг Фонда капремонта

ЧАПАЕВСК. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Чапаевской городской думы выступили с законодательной инициативой, касающейся капремонта в МКД. В обращении к депутатам Самарской губдумы они предложили расширить перечень услуг по капитальному ремонту, финансируемых за счет средств ФКР, несколькими видами работ.

В частности, парламентарии увидели необходимость включить в список услуг: утепление фасадов панельных домов, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, установку общедомовых приборов учета потребления (ОДПУ) ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг.

Нынешняя редакция регионального закона "О системе капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Самарской области" не предусматривает возможность выполнение за счет средств "Фонда капитального ремонта" перечисленных работ.

Однако, как отмечают депутаты, ссылаясь на ч.2 ст. 166 Жилищного кодекса РФ, перечень можно дополнить, в связи с чем инициаторы законопроекта предлагают внести изменения в областной закон, — включить туда указанные услуги, а также предусмотреть возможность переноса сроков капремонта на более ранний период.

Гид потребителя

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