В Тольятти не будут создавать департамент экологии

Официальное письмо от главы Автограда Николая Ренца, из которого следует то, что городу большой химии и автопромышленности не нужен экологический департамент, на днях поступило на имя руководителя Тольяттинского городского отделения Социально-экологического союза (ТГО СоЭс) Андрея Крючкова.

С предложением о возрождении в Тольятти службы главного эколога и о создании в городской администрации департамента экологии выступили представители общественных организаций города под эгидой ТГО СоЭс. Соответствующее коллективное письмо направили Николаю Ренцу 30 апреля.

По мнению общественников, это ведомство должно объединить все аспекты деятельности, связанной с обеспечением экологического равновесия — от озеленения и охраны лесов до вопросов природопользования и мониторинга состояния окружающей среды.

В ответе градоначальника сказано, что ныне действующая при администрации структура является оптимальной и возложенные на нее функции она выполняет в полном объеме.

Однако, в ТГО СоЭс считают, что в городе недостаточно заботятся об экологии Тольятти. "Согласно опросам, по степени чистоты воздуха Тольятти находится в аутсайдерах: более 59% жителей города считают экологическую обстановку в городе плохой, — заявляет в своем комментарии представитель Социально-экологического союза Тольятти Андрей Наумов. — А в "Рейтинге городов России с наиболее благоприятной экологической ситуацией" Тольятти занимает 56 место из 85. Усомниться в эффективности существующей структуры заставляет и тот факт, что в лесу Тольятти недавно произошел крупнейший с 2010 года пожар".