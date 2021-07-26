Житель Тольятти получил полтора года колонии за нападение на полицейского

В Тольятти Комсомольский райсуд вынес приговор местному жителю за оскорбление и нападение на полицейского. Об этом сообщает прокуратура района.

Неоднократно судимый тольяттинец выпивал около подъезда, когда к нему подошел участковый и сообщил, что нарушать общественный порядок недопустимо. В ответ на это мужчина нецензурно оскорбил полицейского, а также несколько раз ударил его кулаком в голову. После этого дебошир попытался скрыться.

В итоге суд назначил тольяттинцу полтора года лишения свободы.