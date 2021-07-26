Житель Тольятти получил полтора года колонии за нападение на полицейского

В Тольятти Комсомольский райсуд вынес приговор местному жителю за оскорбление и нападение на полицейского. Об этом сообщает прокуратура района.
Неоднократно судимый тольяттинец выпивал около подъезда, когда к нему подошел участковый и сообщил, что нарушать общественный порядок недопустимо. В ответ на это мужчина нецензурно оскорбил полицейского, а также несколько раз ударил его кулаком в голову. После этого дебошир попытался скрыться.
В итоге суд назначил тольяттинцу полтора года лишения свободы.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!