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ДТП Происшествия

Водитель и девушка-пассажир мотоцикла госпитализированы после ДТП на ул. Жигули в Самаре

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 июля, в Самаре участником ДТП стал 52-летний водитель автомобиля BMW X6, ехавший в 21:30 по ул. Жигули, со стороны Сокского карьера в направлении ул. 2-й Южный проезд. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на регулируемом перекрестке улиц Жигули и Батайская, при повороте налево на ул. Батайская, в направлении ул. Сочинская на разрешающий сигнал светофора, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным мотоциклом Kawasaki ЕХ300В под управлением 26-летнего водителя. После удара мотоцикл отбросило на стоящий автомобиль Toyota Corolla, которым управляла 34-летняя женщина.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель мотоцикла и его 18-летняя пассажирка. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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