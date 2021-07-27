Вопрос о допуске болельщиков на матч "Крыльев" со "Спартаком" решится накануне игры

Самарцы поинтересовались в соцсетях, когда будет принято решение о допуске болельщиков на футбольный матч "Крылья Советов" — "Спартак", запланированный на 30 июля.

В региональном министерстве спорта сообщили: решение по допуску болельщиков на матч будет принято непосредственно накануне игры.

"Следите за информацией на официальных ресурсах клубов", — отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, накануне на игре "Крыльев Советов" с "Ахматом" количество зрителей ограничили. Матч прошел при 30% заполненности стадиона.

Также ранее появилась информация, что на стадионе планируется открытие сектора COVID-free, доступ на который будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации (18+). Сектор будет иметь ряд преимуществ: отдельный вход, отличное расположение и низкая цена. Продажа билетов на сектор С123 (COVID-free) будет осуществляться онлайн через сервис добровольной идентификации "Премьер Pass".