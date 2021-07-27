Тольяттинца будут судить за попытку сбыть 3,6 кг наркотиков

Прокуратура Тольятти направила в суд уголовное дело местного жителя, пытавшегося сбыть наркотики. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, мужчина не имел постоянного источника дохода, но хотел заработать "легких" денег. За 5 тыс. руб. он получил на интернет-ресурсе Hydra адреса тайников, откуда забрал не менее шести свертков с более чем 3,6 кг наркотиков, а потом разместил их у подъездов домов в Автозаводском районе для дальнейшего сбыта. Информацию их местонахождении "закладок" тольяттинец передать не успел.