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Экология Общество

В Самаре прошла лекция о проблеме мусоросжигания

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 июля, в общественном центре Сбербанка прошла лекция экоактивистки и члена команды "Вторсырье на благотворительность" Елены Оверченко о проблеме мусоросжигания.

"Я член команда "Вторсырье на благотворительность" с 2019 год, занимаюсь экопросвещением. Когда погрузилась в это направление, поняла, что экология стала моим призванием", — рассказала лектор.

По ее словам, мусоросжигание появилось еще в ХIХ веке. Первый завод был построен в Великобритании в Ноттингеме в 1874 году, мусор там использовался как топливо. Затем технология попала в США, где в 1880 году построили свой завод. Во второй половине ХХ века началось их массовое строительство, в основном в Западной Европе и Японии. Сегодня в мире работает порядка 2 тыс. мусоросжигательных заводов.

После быстрого знакомства и исторического экскурса Елена перешла к основной теме лекции. По ее словам, в России сохраняется серьезная проблема с переработкой и утилизацией отходов.

"В нашей стране мусорный кризис. По разным оценкам, к 2024-2025 году на существующих ныне полигонах не останется места для мусора. Поэтому был запущен национальный проект "Экология", в рамках которого к 2024 году предполагается довести переработку отходов до 36 процентов. Однако какие-то конкретные действия в этом направлении не особо заметны", — считает Елена Оверченко.

"На фоне этого, в декабре 2019 года Госдума приравняла мусоросжигание к переработке отходов, чтобы достичь этих 36 процентов. Также планируется построить около 30 новых заводов, сейчас строится пять. Однако весь мусор они не обработают", - говорит эксперт.

Также Елена рассказала о принципе работы новых мусоросжигательных заводов в России. Сначала предполагается сортировка отходов на базе предприятия. После сортировки мусор измельчается и сжигается. На выходе получаем электроэнергию, шлаки и токсичную золу. Спикер также опасается, что заводы уже вначале, из-за возможного грубого разделения, уничтожат значительный процент вторсырья.

Далее экоактивистка рассказала о европейском опыте мусоросжигания. На Западе также существует проблема утилизации и переработки отходов, которая связана с загрязнением воздуха и выпадением диоксинов — опасных отходов, влияющих на здоровье человека. Но постепенно часть европейских стран — Дания, например, — отказывается от мусоросжигания в пользу переработки, обновляет оборудование заводов, а также ужесточает законодательство в сфере экологии.

Также в 2017 году Совет Европы призвал отказаться от строительства мусоросжигательных заводов, а спустя два года был принят "Зеленый пакт" — план по достижению нулевого загрязнения окружающей среды.

Елена Оверченко объяснила иной подход в России профицитом электроэнергии, коррупцией и неосведомленностью населения о переработке и раздельном сборе мусора.

"Население западных стран десятилетиями сортирует мусор, налажена система извлечения опасных отходов. Также на европейских заводах используется более современное оборудование", — рассказала Оверченко.

Закончила лекцию экоактивистка выводом о том, что мусоросжигание хоть и не дает заполниться мусорным полигонам и производит электроэнергию, но наносит серьезный вред природе и требует значительных бюджетных расходов. Переработка же дает возможность повторно использовать часть материалов, менее затратна и почти не влияет на окружающую среду.

Елена уверена, что в России возможно закрепить европейский опыт и перейти к полной переработке отходов. Для этого, по словам активистки, необходимо развивать соответствующую культуру среди населения, расширить ответственность компаний за производство неперерабатываемой продукции, наладить раздельный сбор мусора и отказаться от одноразовых товаров.

Гид потребителя

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