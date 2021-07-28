Самарские таможенники задержали партию немаркированных духов

Сотрудники Самарской таможни задержала фуру с немаркированным духами в Оренбургской области сообщает ведомство.

На трассе Р-239, в районе пос. Акбулак таможенники остановили автомобиль со сборным грузом из Киргизии в Москву. В документах значились духи, а также столовая и кухонная посуда. При осмотре выяснилось, что духи (более 212 тыс. единиц с товарным знаком Al-Rehab) не были промаркирован в соответствии с утвержденными правилами. С учетом оцененной стоимости товара ущерб составил более 32 млн рублей.

Таможня подготовила материалы для передачи в МВД России для возбуждения уголовного дела.