В Тольятти у компании, проштрафившейся на 100 тыс. рублей, арестовали спецтехнику и легковушку

В Тольятти у компании, не оплатившей штраф по административному правонарушению в области дорожного движения на сумму в 100 тысяч рублей, судебные приставы арестовали три тягача, три прицепа и автомобиль марки LADA Largus. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Компания занимается производством молочной продукции. В адрес руководства не раз направлялись предупреждения с требованием погасить долг в течение пяти дней, но все они игнорировались.

В итоге судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 10 тысяч рублей и составил акт описи и ареста трех тягачей, трех прицепов и автомобиля марки LADA Largus, принадлежащих должнику.

"После этого организация-должник погасила задолженность и исполнительский сбор", — отмечается в сообщении.