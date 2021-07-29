Жителя Самарской области могут привлечь к ответственности за незаконную рыбалку

В Богатовском районе Самарской области 59-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о незаконной рыбалке. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, 13 июля 2021 г. местный житель на Кутулукском водохранилище около с. Мичуриновка с помощью двух сетей выловил 26 рыб.

Ущерб составил 30 тыс. рублей. В рамках уголовного дела прокуратура предъявила мужчине гражданский иск о взыскании этого ущерба.