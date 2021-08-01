В Самаре работник автосервиса подозревается в угоне автомобиля клиента. Из материалов уголовного дела следует, что в июле текущего года 20-летний местный житель отогнал свой автомобиль ВАЗ-2105 в один из сервисов для кузовного ремонта.

Но через несколько дней с владельцем связались сотрудники полиции и пояснили, что его транспортное средство с повреждениями обнаружено на Заводском шоссе.

В ходе проведения оперативных мероприятий, полицейские установили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен сотрудник сервиса, делавший ремонт. Эксперт экспертно-криминалистической группы обнаружил и изъял следы пальцев рук с капота и левой передней двери.

Сотрудники полиции задержали 19-летнего, ранее не судимого подозреваемого, который в ходе опроса признал свою вину. Самарец рассказал стражам порядка, что давно планировал приобрести автомобиль ВАЗ. Чтобы оценить техническое состояние транспорта, он решил воспользоваться автомобилем клиента, ключи от которого находились в салоне.

В тот день он выгнал автомобиль из сервисного бокса и хотел прокатиться по городу. Однако, не справившись с управлением, въехал в столб, после чего бросил похищенное авто и скрылся.

Отделом дознания ОП№ 2 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Автомобиль возвращен законному владельцу.