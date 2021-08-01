В Самаре работник автосервиса подозревается в угоне автомобиля клиента. Из материалов уголовного дела следует, что в июле текущего года 20-летний местный житель отогнал свой автомобиль ВАЗ-2105 в один из сервисов для кузовного ремонта.
Но через несколько дней с владельцем связались сотрудники полиции и пояснили, что его транспортное средство с повреждениями обнаружено на Заводском шоссе.
В ходе проведения оперативных мероприятий, полицейские установили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен сотрудник сервиса, делавший ремонт. Эксперт экспертно-криминалистической группы обнаружил и изъял следы пальцев рук с капота и левой передней двери.
Сотрудники полиции задержали 19-летнего, ранее не судимого подозреваемого, который в ходе опроса признал свою вину. Самарец рассказал стражам порядка, что давно планировал приобрести автомобиль ВАЗ. Чтобы оценить техническое состояние транспорта, он решил воспользоваться автомобилем клиента, ключи от которого находились в салоне.
В тот день он выгнал автомобиль из сервисного бокса и хотел прокатиться по городу. Однако, не справившись с управлением, въехал в столб, после чего бросил похищенное авто и скрылся.
Отделом дознания ОП№ 2 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Автомобиль возвращен законному владельцу.
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.