В Исаклинском районе полицейские изъяли у местного жителя более 200 г наркотиков

Сотрудникам отделения уголовного розыска ОМВД России по Исаклинскому району поступила информация о том, что 25-летний местный житель может быть причастен к незаконному потреблению и хранению наркотических веществ.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в ходе проверки полицейские обнаружили и изъяли на террасе дома, где проживает мужчина, части высушенных растений зеленого цвета с характерным запахом конопли. Изъятое было направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.
Результаты экспертизы показали, что изъятым веществом является наркотическое средство марихуана общей массой более 200 г.
Мужчина объяснил полицейским, что он собрал растение конопля для личного потребления, без цели сбыта и хранил его у себя дома. Данная информация проверяется сотрудниками полиции.
Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району в отношении ранее несудимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.