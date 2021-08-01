В Исаклинском районе полицейские изъяли у местного жителя более 200 г наркотиков

Сотрудникам отделения уголовного розыска ОМВД России по Исаклинскому району поступила информация о том, что 25-летний местный житель может быть причастен к незаконному потреблению и хранению наркотических веществ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в ходе проверки полицейские обнаружили и изъяли на террасе дома, где проживает мужчина, части высушенных растений зеленого цвета с характерным запахом конопли. Изъятое было направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Результаты экспертизы показали, что изъятым веществом является наркотическое средство марихуана общей массой более 200 г.

Мужчина объяснил полицейским, что он собрал растение конопля для личного потребления, без цели сбыта и хранил его у себя дома. Данная информация проверяется сотрудниками полиции.

Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району в отношении ранее несудимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.