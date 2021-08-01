Дмитрий Азаров: "Три серебра в фехтовании – беспрецедентный успех самарской школы"

Глава региона Дмитрий Азаров в воскресенье, 1 августа, прокомментировал выступление самарских спортсменов на Олимпиаде в Токио и отметил, что гордится достижениями ребят.

Губернатор также пожелал победы и другим участникам: "Еще не разыграны медали в гандболе, карате, современном пятиборье, где наши спортсмены тоже будут бороться за медали. Желаю ребятам успехов и — болеем за Россию!"

Напомним, российский финал в миксте теннисного турнира на токийской Олимпиаде завершился победой Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева. Серебро досталось паре Елена Веснина - Аслан Карацев.

Также на олимпиаде самарские братья-рапиристы Кирилл и Антон Бородачевы завоевали серебряную медаль.