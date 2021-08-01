Дмитрий Азаров: "Три серебра в фехтовании – беспрецедентный успех самарской школы"

Глава региона Дмитрий Азаров в воскресенье, 1 августа, прокомментировал выступление самарских спортсменов на Олимпиаде в Токио и отметил, что гордится достижениями ребят.
Губернатор также пожелал победы и другим участникам: "Еще не разыграны медали в гандболе, карате, современном пятиборье, где наши спортсмены тоже будут бороться за медали. Желаю ребятам успехов и — болеем за Россию!"
Напомним, российский финал в миксте теннисного турнира на токийской Олимпиаде завершился победой Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева. Серебро досталось паре Елена Веснина - Аслан Карацев.
Также на олимпиаде самарские братья-рапиристы Кирилл и Антон Бородачевы завоевали серебряную медаль.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!