Тольяттинец попытался купить фрезерный станок онлайн и нарвался на аферистов

В Тольятти 51-летний мужчина заплатил 131 тыс. рублей, чтобы купить фрезерный станок онлайн, и стал жертвой интернет-мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже фрезерного станка, связался с продавцом. Тот отправил ему в мессенджере фото и видео станка и продиктовал счет для оплаты.

После того, как покупатель перевел денежные средства, продавец перестал отвечать на звонки, а товар тольяттинец так и не получил. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

"ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан не доверять мошенникам, продающим товары в Интернете", — предупредили в правоохранительных органах.