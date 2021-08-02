16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АСВ взыскало 39 млн руб., выданных по "липовой" ипотеке Газбанка Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка Скончался зампредседателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв Региональным директором ПСБ в Самаре назначен Виталий Белоцкий АСВ заявило требования к топ-менеджменту "Газбанка" на 2,9 млрд рублей

Банки Финансы

Банк "Открытие": решение ФРС неожиданно подняло нефтяные цены

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Анна Морина, руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"На прошедшей неделе нефть марки Брент держалась в основном ниже 74 долларов за баррель, но уже в четверг вечером и в пятницу смогла преодолеть отметку 75 долларов за баррель. Причиной скачка стал выход негативной статистики по экономике США на фоне мягкой риторики ФРС.

Укрепление доллара, которое, по нашим прогнозам, должно было не позволять нефтяным ценам выйти за коридор 70-75 долларов за баррель марки Брент, продолжалось практически всю прошлую неделю. С вечера четверга по результатам заседания ФРС доллар стал стремительно терять позиции. Итоги заседания были ожидаемы - более того, был предложен новый механизм поддержания ликвидности на будущее. Несмотря на это, данные по ВВП США за 2 квартал 2021 года разочаровали - рост составил всего 6,5% вместо ожидаемого 8,4%. При этом ФРС отмечает, что по-прежнему позитивно оценивает темпы восстановления экономики и в частности рынка труда. Ожидаемый рынком рост ставок откладывается - ФРС продолжает придерживаться мнения о том, что ускорение инфляции в США носит временный характер. По мнению ФРС высокая инфляция вызвана эффектом базы и временным дисбалансом спроса и предложения вследствие пандемии.

Интересно, что общий индекс сырьевых товаров Bloomberg commodity index на прошлой неделе достиг максимума с 2011 года. Помимо ослабевшего доллара, существенно повлияли на него и климатические аномалии, в основном действующие на пищевые сырьевые товары: заморозки в Бразилии наносят урон урожаю кофе, жара и засуха в США, Канаде и России - урожаю зерновых.

На этой неделе продолжит выходить статистика по ключевым мировым экономическим центрам. Среди прочего ждем данных по рынку труда в США, индексы экономической активности, индексы менеджеров по закупкам. Заседания ОПЕК+ в августе не будет, 31 августа, по предварительным данным, пройдет совещание технического комитета в преддверии министерской встречи в начале сентября. Теоретически август может быть достаточно спокойным отпускным месяцем с пониженной волатильностью для нефти (но в это слабо верится). Продолжаем ожидать повышенной волатильности на выход статистики и информации по распространению нового штамма. Диапазон цен на эту неделю - 73-76 долларов за баррель. Доллар с большой вероятностью хотя бы частично отыграет утерянные позиции, ОПЕК+ в августе планово добавит объемы на рынок".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5