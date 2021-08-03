Аптекаря из Самары поймали на незаконной продаже "Лирики"

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение мужчине, которого подозревали в незаконном обороте сильнодействующих веществ, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, в марте 2021 г. заведующий аптеки Т. забрал из сейфа препарат "Лирика 300 мл", содержащий сильнодействующее вещество прегабалин. Мужчина спрятал лекарство навесным потолком, пока искал покупателя.

Вскоре нашелся клиент, не имеющий медицинских показаний к употреблению рецептурного препарата. Покупатель действовал в рамках "проверочной закупки". Поэтому сразу после сбыта одного блистера "Лирики" заведующего аптеки задержали.

Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения.