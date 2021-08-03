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ВТБ: продажи ипотеки в России превысили 3 трлн рублей с начала года

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По оценке аналитиков ВТБ, российские банки с начала года выдали более 3 трлн рублей ипотеки, что на 60% выше, чем за семь месяцев 2020 года. Клиенты ВТБ совершили 193 тыс. сделок более чем на 601 млрд рублей.

В июле ипотечные заемщики ВТБ оформили свыше 26 тысяч кредитов более чем на 85 млрд рублей, показав прирост в пределах 10% к июлю 2020 г. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов за семь месяцев стали Москва и Московская область (220 млрд руб.), Санкт-Петербург и область (51 млрд руб.), Новосибирская область (23 млрд руб.), Республика Татарстан (19 млрд) и Свердловская область (16 млрд руб.).

В связи с изменением условий по госпрограмме спрос клиентов смещается в сторону семейной ипотеки, условия которой были расширены на семьи с одним ребенком. Сейчас программа компенсирует порядка 15% заявок от обновленной господдержки. С начала года клиенты ВТБ оформили по ней почти 7 тысяч кредитов на 24 млрд рублей.

ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке рефинансирования ипотеки в России. За семь месяцев более 61 тыс. клиентов других банков перевели свои кредиты в ВТБ на сумму свыше 137 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 6%. Сейчас на рефинансирование приходится почти каждая четвертая ипотечная сделка.

"Обновление программ господдержки в июле значительно повлияло на ипотечный рынок. Мы ожидаем сокращения продаж ключевых игроков почти на 25% по сравнению с рекордными показателями июня. При этом относительно прошлого года мы наблюдаем положительную динамику. В июле, по нашей оценке, рынок показал около 420 млрд рублей ипотечных продаж, а с начала года выдачи превысили рекордные для этого периода 3 трлн рублей", — комментирует Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.

По словам эксперта ВТБ, сейчас рынок адаптируется к новым условиям и сокращенной госпрограмме, дополнительное влияние на него оказывает сезонный фактор и период летних отпусков. Однако в целом по итогам года объем продаж может установить исторический рекорд и достичь 5 трлн рублей.

Гид потребителя

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