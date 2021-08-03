ПАО Банк "ФК Открытие" объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК "Росгосстрах"

ПАО Банк "ФК Открытие" в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК "Росгосстрах".

Сообщения о заинтересованности в произвольной форме принимает служба по взаимоотношениям с инвесторами по электронному адресу ir@open.ru до 03.09.2021 года.

По результатам рассмотрения указанных сообщений ПАО Банком "ФК Открытие" будет принято решение о дальнейших шагах по реализации акций ПАО СК "Росгосстрах", о чем будет объявлено дополнительно.

Предоставленная информация не является публичной офертой.