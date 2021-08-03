Гендиректор самарской фирмы скрыл от налоговой более 93 млн рублей

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Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение гендиректору организации. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.