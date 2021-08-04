Тольяттинского грузчика задержали на улице с портфелем, набитым марихуаной

В июле в полицию Тольятти поступило сообщение о том, что 33-летний местный житель причастен к незаконному хранению наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали мужчину возле одного из домов на ул. Л. Чайкиной. При нем был портфель, который тот попытался выкинуть во время задержания. В портфеле правоохранители обнаружили сверток с веществом. Экспертиза показала, что в свертке находилось более 600 граммов марихуаны, что относится к крупному размеру.

Задержанный пояснил, что нарвал наркотик в лесу для личного употребления, без цели сбыта. Злоумышленник работает грузчиком, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, грабеж и разбой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства, либо их частей содержащих наркотические средства в крупном размере"). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех фактов противоправной деятельности задержанного.