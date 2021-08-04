Россельхозбанк продлевает акцию "Жаркий процент"

Россельхозбанк продлевает срок действия акции "Жаркий процент" по вкладу "Доходный" до 30 сентября 2021 года.
Акция дает возможность всем желающим разместить средства по максимальной ставке до 6,5% на срок до 3 лет. Выплата процентов будет осуществляться в конце срока, минимальная сумма размещения всего 3 тыс. рублей.
"Мы постоянно развиваем свою продуктовую линейку, актуализируя условия с целью предложения наилучших финансовых решений для наших клиентов. Сейчас мы продлеваем действие акции "Жаркий процент", по которой Россельхозбанк предлагает открыть вклад на выгодных условиях. Акционным предложением можно воспользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисе банка", — сообщает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ Юлия Деменюк.
Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.