Банк "Открытие" первым в России доверил сопровождение новых клиентов роботу

Голосовой помощник Мария будет знакомить всех предпринимателей, открывших счет, с возможностями и предложениями банка. Робот голосом, практически не отличимым от человеческого, разговаривает с клиентом, отвечая на его вопросы и предлагая продукты банка. Масштабировать такую работу на всех предпринимателей было решено после успешного завершения пилота: робот на 5% увеличил долю активных клиентов и на 10% сократил уровень их оттока.

Адаптация новых клиентов "Открытия" из сегмента малого бизнеса состоит из нескольких этапов. Сначала их знакомят с интерфейсами интернет- и мобильного банка, помогают подключить их и освоиться. Далее предприниматели получают ответы на вопросы по обслуживанию. Также им дают рекомендации по продуктам и услугам, подходящим для их бизнеса, которые банк индивидуально подбирает для каждого на основе Big Data, и помогают их оформить. Все эти этапы теперь проводят не сотрудники банка, а голосовой помощник Мария.

Введение робота в онбординг позволило банку увеличить долю активных клиентов на 5%, при этом количество операций по счетам выросло на 21%. Остатки средств на счетах увеличились на 54%, а сумма транзакций по бизнес-картам — на 127%. Результаты тестирования показали снижение оттока клиентов на 10%.

Проект основан на технологиях Text-to-Voice и Speech-to-text компании Voximplant. Во время звонка Мария воспроизводит запрограммированную информацию, синтезируя собственную речь. А когда говорит клиент, робот переводит сказанное в текст и выбирает из баз данных подходящий ответ. Применение этих технологий в комплексе с заранее написанными алгоритмами помогает роботу эффективно проводить сложный процесс онбординга клиентов.

"Мы вышли на новый уровень использования роботов в своих бизнес-процессах, — отметил Антон Козлов, директор департамента CRM МСБ банка "Открытие". — Это позволяет нам обеспечить полную поддержку новых клиентов в первые месяцы работы с банком. Мария звонит клиентам в четко определенные даты и всегда с полезной информацией по продуктам и сервисам, которые помогут предпринимателям развивать свой бизнес.

По своим свойствам наш голосовой помощник очень близок к человеку, и это позволяет наладить с клиентом живой эмоциональный контакт. В результате предприниматели, прошедшие онбординг с помощью Марии, рекомендуют банк своим знакомым".