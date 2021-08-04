В Тольятти очистили берега от мертвой рыбы

В Тольятти очистили берега Волги от мертвой рыбы. По предварительной информации руководителя Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории Надежды Карпасовой, причиной гибели молодняка является недостаток кислорода в воде, вызванный аномально высокими температурами воздуха, чрезмерным прогревом воды и интенсивным цветением сине-зеленых водорослей.

По поручению главы Тольятти Николая Ренца сотрудниками МБУ "Зеленстрой" проведена уборка береговой линии на Итальянском пляже и в районе Волжского замка. Кроме того, по заданию департамента городского хозяйства подрядной организацией, осуществляющей подбор трупов животных с улиц и дорог, проведена очистка берега в районе так называемой косы на полуострове Копылово.

Работы по уборке погибшей рыбы с берега Волги продолжаются, и будут носить периодический характер, поскольку в связи с колебаниями уровня воды в водохранилищах и переносом погибших видов водных биологических ресурсов с мест, расположенных выше по течению, в границах Тольятти может наблюдаться повторный вынос рыбы на береговую территорию.