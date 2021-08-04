16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Адвоката "Тольяттихимбанка" требуют привлечь к уголовной ответственности АСВ взыскало 39 млн руб., выданных по "липовой" ипотеке Газбанка Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка Скончался зампредседателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв Региональным директором ПСБ в Самаре назначен Виталий Белоцкий

Банки Финансы

Банк "Открытие" вошел в топ-3 банков по объему выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк "Открытие" поднялся на третье место среди российских банков по выдачам кредитов на рефинансирование ипотеки по итогам первого полугодия 2021 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора, подготовленного ДОМ.РФ совместно с Frank RG.

С января по июнь 2021 года "Открытие" рефинансировал более 10,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 27,7 млрд рублей. Доля банка в общей выдаче топ-20 банков составила 8,9%.

За год "Открытие" нарастил объем выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки в 3,8 раза, поднявшись сразу на 6 позиций в рейтинге банков-лидеров по объему рефинансирования ипотеки.

Всего топ-20 банков за 6 месяцев 2021 года выдали на цели рефинансирования 130 тысяч кредитов на 311 млрд рублей. Это больше на 32% в количественном выражении и на 38% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рефинансировать ипотеку в банке "Открытие" можно по ставке от 7,7% годовых. Сумма кредита от 500 тысяч рублей и до 50 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и до 20 млн рублей для остальных регионов России. Максимальный срок кредитования — до 30 лет. При рефинансировании ипотеки клиент может также получить под ипотечную ставку дополнительную сумму до 2 млн рублей на личные нужды. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, предварительное решение банк примет за 3 минуты.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5