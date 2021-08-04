Кураторам групп в ссузах будут ежемесячно доплачивать по 5 тыс. рублей

С 1 сентября 2021 г. кураторы учебных групп в колледжах и техникумах Самарской области будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона и подписано первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым.
Изменения вносятся в постановление от 2006 г. "Об установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждений".
В соответствии с новым документом, вводится дополнительный термин "куратор". Таким образом, ежемесячное вознаграждение будет распространяться не только на классных руководителей в школах и лицеях, но и на кураторов групп в техникумах, училищах и других ссузах региона.
"Установить ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных учреждений Самарской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья", — отмечается в документе.
Выплаты будут осуществляться за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в региональную казну средств федерального бюджета. Размер ежемесячного вознаграждения составит 5 тыс. рублей.
При этом работник может получить максимально не более двух выплат в месяц (10 тыс. рублей), при условии, что он является куратором двух групп и более.
Документ подготовлен в целях приведения нормативных правовых актов Самарской области в соответствие с действующим законодательством РФ. Ввести надбавки предложил 21 апреля 2021 г. президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. В июле правительство РФ утвердило правила предоставления и распределения федерального финансирования для обеспечения подобных выплат.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.