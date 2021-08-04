16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кураторам групп в ссузах будут ежемесячно доплачивать по 5 тыс. рублей Стала известна дата очередного распределения в детские сады Самары Самарский выпускник установил рекорд, набрав 300 баллов по трем ЕГЭ Профессии будущего получают в ПГУТИ: системный архитектор и кибертехник умных сред IT-проповедники и IT-аудиторы: профессии будущего получают в ПГУТИ

Образование Общество

Кураторам групп в ссузах будут ежемесячно доплачивать по 5 тыс. рублей

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 сентября 2021 г. кураторы учебных групп в колледжах и техникумах Самарской области будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона и подписано первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым.

Изменения вносятся в постановление от 2006 г. "Об установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждений".

В соответствии с новым документом, вводится дополнительный термин "куратор". Таким образом, ежемесячное вознаграждение будет распространяться не только на классных руководителей в школах и лицеях, но и на кураторов групп в техникумах, училищах и других ссузах региона.

"Установить ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных учреждений Самарской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья", — отмечается в документе.

Выплаты будут осуществляться за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в региональную казну средств федерального бюджета. Размер ежемесячного вознаграждения составит 5 тыс. рублей.

При этом работник может получить максимально не более двух выплат в месяц (10 тыс. рублей), при условии, что он является куратором двух групп и более.

Документ подготовлен в целях приведения нормативных правовых актов Самарской области в соответствие с действующим законодательством РФ. Ввести надбавки предложил 21 апреля 2021 г. президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. В июле правительство РФ утвердило правила предоставления и распределения федерального финансирования для обеспечения подобных выплат.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Фото на сайте

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5