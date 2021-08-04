Кураторам групп в ссузах будут ежемесячно доплачивать по 5 тыс. рублей

С 1 сентября 2021 г. кураторы учебных групп в колледжах и техникумах Самарской области будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона и подписано первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым.

Изменения вносятся в постановление от 2006 г. "Об установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждений".

В соответствии с новым документом, вводится дополнительный термин "куратор". Таким образом, ежемесячное вознаграждение будет распространяться не только на классных руководителей в школах и лицеях, но и на кураторов групп в техникумах, училищах и других ссузах региона.

"Установить ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных учреждений Самарской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья", — отмечается в документе.

Выплаты будут осуществляться за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в региональную казну средств федерального бюджета. Размер ежемесячного вознаграждения составит 5 тыс. рублей.

При этом работник может получить максимально не более двух выплат в месяц (10 тыс. рублей), при условии, что он является куратором двух групп и более.

Документ подготовлен в целях приведения нормативных правовых актов Самарской области в соответствие с действующим законодательством РФ. Ввести надбавки предложил 21 апреля 2021 г. президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. В июле правительство РФ утвердило правила предоставления и распределения федерального финансирования для обеспечения подобных выплат.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.