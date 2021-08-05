В Кинельском районе сотрудницу микрофинансовой организации заподозрили в присвоении денег

В Кинельском районе полицейские выявили факт присвоения денег должностным лицом. Речь идет о сумме более 20 тыс. рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.

29-летняя ранее не судимая подозреваемая, будучи сотрудником микрокредитной организации, вносила заведомо ложные сведения в отчетные документы о поступающих средствах, а затем присваивала деньги себе. Общая сумма ущерба составила 20 874 рубля. Во время опроса женщина призналась, что потратила все на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении женщины передано в суд.