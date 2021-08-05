В Самаре полицейские вычислили грабителя, сорвавшего цепочку с шеи пенсионерки, по уличным камерам

В полицию Самары за помощью обратилась 69-летняя пенсионерка. Она рассказала, что шла домой, когда возле одного из домов на ул. Авроры неожиданно к ней подбежал незнакомец. Мужчина сорвал с пенсионерки золотую цепочку с крестиком, после чего скрылся с места преступления, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщина сообщила правоохранителям приметы нападавшего и направление, в котором он скрылся. По уличным камерам полицейские смогли установить пути отхода злоумышленника и примерный район его поисков. Кроме того, на причастность к грабежу были проверены все лица, ранее судимые за аналогичные преступления, проживающие в данном районе.

У сотрудников полиции появились основания полагать, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за аналогичное преступление 33-летний самарец. Впоследствии версия подтвердилась. Мужчина не стал отрицать своей причастности к ограблению пожилой женщины.

Он рассказал: в тот день находился в торговой точке на территории Железнодорожного района. Его внимание привлекла пенсионерка, на шее которой он заметил золотую цепочку. В итоге у него возникла мысль поживиться за чужой счет. После совершенного преступления он продал похищенное случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", подозреваемый находится под домашним арестом.