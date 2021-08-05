Самарские росгвардейцы задержали двух мужчин, которые пытались спилить гаражные ворота

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В Самаре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в Октябрьском районе, получили сообщение от оперативного дежурного о попытке кражи металлических ворот с гаража по ул. Межевой, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.