Банк "Открытие": жители ПФО стали больше тратить на содержание домашних животных во время пандемии

Три четверти жителей Приволжья имеют домашних животных, при этом кошки более чем в два раза популярнее собак. Почти треть респондентов округа завела домашних животных во время пандемии. Абсолютное большинство опрошенных отмечают рост расходов на содержание животных. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах Жизнь" к Всемирному дню кошек 8 августа.
30% респондентов ПФО завели домашнее животное во время пандемии COVID-19 и самоизоляции. Из них 11% завели кошку, 2% — собаку, 3% — другое животное, еще 14% отметили, что завели домашнего питомца не по причине пандемии. У 70% домашние животные жили и до пандемии.
Не имеют домашних питомцев сейчас лишь 24% опрошенных. Один домашний питомец живет у 42% респондентов округа, два — у 23%, три и больше — у 10%.
Из тех, у кого есть домашние питомцы, 45% опрошенных завели их, потому что всегда хотели. По 20% подобрали бездомное животное или взяли его из приюта либо подчинились желанию детей. По 7% сделали это, чтобы не было так одиноко либо "просто так", 2% сообщили, что домашнее животное досталось им от родственников в наследство.
72% респондентов ПФО сообщили, что за последний пандемический год их расходы на домашних питомцев выросли. При этом по оценкам 55% эта статья расходов увеличилась в пределах 15%, еще 17% сообщили, что рост цен составил полтора-два раза и даже больше. 28% не ощутили изменений в расходах на своих домашних животных за последний год. И только 1% опрошенных заявили, что расходы на домашних питомцев за последний год снизились.
82% жителей Приволжья тратит на своих домашних любимцев до 5 тысяч рублей в месяц, еще 16% — от 5 до 10 тысяч рублей. Очень незначительное число респондентов (по 1%) оценили свой месячный бюджет на домашних животных в 10-20 тысяч рублей и свыше 50 тысяч рублей ежемесячно.
Результаты опроса показали, что у 84% счастливых обладателей домашних любимцев в ПФО живет кошка. Собаки живут у 36% респондентов. На третьем месте в негласном рейтинге домашних питомцев вслед за кошками и собаками оказались аквариумные рыбки — они есть у 8% опрошенных. 5% содержат хомяков, 4% — попугаев. Незначительной популярностью также пользуются еноты, морские свинки, черепахи, улитки, ежи и другие, более экзотические существа.
*Опрос проводился банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" с 29 июля по 3 августа 2021 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России. Опросы проводятся в рамках проекта по изучению потребительского поведения россиян во время пандемии.
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