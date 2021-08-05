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Банк "Открытие": жители ПФО стали больше тратить на содержание домашних животных во время пандемии

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Три четверти жителей Приволжья имеют домашних животных, при этом кошки более чем в два раза популярнее собак. Почти треть респондентов округа завела домашних животных во время пандемии. Абсолютное большинство опрошенных отмечают рост расходов на содержание животных. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах Жизнь" к Всемирному дню кошек 8 августа.

30% респондентов ПФО завели домашнее животное во время пандемии COVID-19 и самоизоляции. Из них 11% завели кошку, 2% — собаку, 3% — другое животное, еще 14% отметили, что завели домашнего питомца не по причине пандемии. У 70% домашние животные жили и до пандемии.

Не имеют домашних питомцев сейчас лишь 24% опрошенных. Один домашний питомец живет у 42% респондентов округа, два — у 23%, три и больше — у 10%.

Из тех, у кого есть домашние питомцы, 45% опрошенных завели их, потому что всегда хотели. По 20% подобрали бездомное животное или взяли его из приюта либо подчинились желанию детей. По 7% сделали это, чтобы не было так одиноко либо "просто так", 2% сообщили, что домашнее животное досталось им от родственников в наследство.

72% респондентов ПФО сообщили, что за последний пандемический год их расходы на домашних питомцев выросли. При этом по оценкам 55% эта статья расходов увеличилась в пределах 15%, еще 17% сообщили, что рост цен составил полтора-два раза и даже больше. 28% не ощутили изменений в расходах на своих домашних животных за последний год. И только 1% опрошенных заявили, что расходы на домашних питомцев за последний год снизились.

82% жителей Приволжья тратит на своих домашних любимцев до 5 тысяч рублей в месяц, еще 16% — от 5 до 10 тысяч рублей. Очень незначительное число респондентов (по 1%) оценили свой месячный бюджет на домашних животных в 10-20 тысяч рублей и свыше 50 тысяч рублей ежемесячно.

Результаты опроса показали, что у 84% счастливых обладателей домашних любимцев в ПФО живет кошка. Собаки живут у 36% респондентов. На третьем месте в негласном рейтинге домашних питомцев вслед за кошками и собаками оказались аквариумные рыбки — они есть у 8% опрошенных. 5% содержат хомяков, 4% — попугаев. Незначительной популярностью также пользуются еноты, морские свинки, черепахи, улитки, ежи и другие, более экзотические существа.

*Опрос проводился банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" с 29 июля по 3 августа 2021 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России. Опросы проводятся в рамках проекта по изучению потребительского поведения россиян во время пандемии.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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