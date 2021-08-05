С момента запуска розничного кредитования Россельхозбанк выдал населению страны более 2 трлн рублей

Объем кредитов, предоставленных Россельхозбанком населению страны с момента запуска программ розничного кредитования, превысил 2 трлн рублей. Количество выданных кредитов составило более 7,8 млн.
За первое полугодие 2021 года общий объем кредитов по всем розничным программам составил почти 146 млрд рублей, что на 60% превышает аналогичный показатель прошлого года.
За 6 месяцев 2021 года объем выдач потребительских кредитов составил 67,1 млрд рублей. В тройку наиболее востребованных потребительских кредитов банка вошли "Кредит потребительский без обеспечения", "Кредит пенсионный" и "Потребительский кредит на рефинансирование". Лидерами по объему потребительского кредитования в 2021 года стали Санкт-Петербургский, Башкирский, Московский, Алтайский и Краснодарский филиалы РСХБ.
Объем выдач ипотечных кредитов за первое полугодие 2021 года составил 76,6 млрд рублей. В ТОП-5 по объему ипотечного кредитования вошли Московский, Санкт-Петербургский, Башкирский, Новосибирский и Красноярский филиалы. Наибольшую динамику выдач среди ипотечных программ показали базовые программы банка на покупку жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке. При этом одним из самых популярных ипотечных продуктов банка является сельская ипотека, позволяющая клиентам банка получить ипотеку по льготной процентной ставке (до 3% годовых) в рамках стартовавшей в прошлом году госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Совокупный объем выдач в рамках программы за весь период ее действия составил уже более 115 млрд рублей.
"Россельхозбанк уверенно занимает лидирующие позиции на рынке розничного кредитования, демонстрируя стабильный прирост выдач в среднем на 18% ежегодно. С момента запуска программы розничного кредитования банком выдано более 7,8 млн кредитов на общую сумму более 2 трлн рублей. И даже в сложный 2020 год банк показал увеличение совокупного объема выдач розничных кредитов по сравнению с 2019 годом на 48,5%", — прокомментировала руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.
В настоящее время объем портфеля розничных кредитов банка превышает 600 млрд рублей.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.