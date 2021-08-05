16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Адвоката "Тольяттихимбанка" требуют привлечь к уголовной ответственности АСВ взыскало 39 млн руб., выданных по "липовой" ипотеке Газбанка Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка Скончался зампредседателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв Региональным директором ПСБ в Самаре назначен Виталий Белоцкий

Банки Финансы

С момента запуска розничного кредитования Россельхозбанк выдал населению страны более 2 трлн рублей

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Объем кредитов, предоставленных Россельхозбанком населению страны с момента запуска программ розничного кредитования, превысил 2 трлн рублей. Количество выданных кредитов составило более 7,8 млн.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

За первое полугодие 2021 года общий объем кредитов по всем розничным программам составил почти 146 млрд рублей, что на 60% превышает аналогичный показатель прошлого года.

За 6 месяцев 2021 года объем выдач потребительских кредитов составил 67,1 млрд рублей. В тройку наиболее востребованных потребительских кредитов банка вошли "Кредит потребительский без обеспечения", "Кредит пенсионный" и "Потребительский кредит на рефинансирование". Лидерами по объему потребительского кредитования в 2021 года стали Санкт-Петербургский, Башкирский, Московский, Алтайский и Краснодарский филиалы РСХБ.

Объем выдач ипотечных кредитов за первое полугодие 2021 года составил 76,6 млрд рублей. В ТОП-5 по объему ипотечного кредитования вошли Московский, Санкт-Петербургский, Башкирский, Новосибирский и Красноярский филиалы. Наибольшую динамику выдач среди ипотечных программ показали базовые программы банка на покупку жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке. При этом одним из самых популярных ипотечных продуктов банка является сельская ипотека, позволяющая клиентам банка получить ипотеку по льготной процентной ставке (до 3% годовых) в рамках стартовавшей в прошлом году госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Совокупный объем выдач в рамках программы за весь период ее действия составил уже более 115 млрд рублей.

"Россельхозбанк уверенно занимает лидирующие позиции на рынке розничного кредитования, демонстрируя стабильный прирост выдач в среднем на 18% ежегодно. С момента запуска программы розничного кредитования банком выдано более 7,8 млн кредитов на общую сумму более 2 трлн рублей. И даже в сложный 2020 год банк показал увеличение совокупного объема выдач розничных кредитов по сравнению с 2019 годом на 48,5%", — прокомментировала руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

В настоящее время объем портфеля розничных кредитов банка превышает 600 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5