С момента запуска розничного кредитования Россельхозбанк выдал населению страны более 2 трлн рублей

Объем кредитов, предоставленных Россельхозбанком населению страны с момента запуска программ розничного кредитования, превысил 2 трлн рублей. Количество выданных кредитов составило более 7,8 млн.

За первое полугодие 2021 года общий объем кредитов по всем розничным программам составил почти 146 млрд рублей, что на 60% превышает аналогичный показатель прошлого года.

За 6 месяцев 2021 года объем выдач потребительских кредитов составил 67,1 млрд рублей. В тройку наиболее востребованных потребительских кредитов банка вошли "Кредит потребительский без обеспечения", "Кредит пенсионный" и "Потребительский кредит на рефинансирование". Лидерами по объему потребительского кредитования в 2021 года стали Санкт-Петербургский, Башкирский, Московский, Алтайский и Краснодарский филиалы РСХБ.

Объем выдач ипотечных кредитов за первое полугодие 2021 года составил 76,6 млрд рублей. В ТОП-5 по объему ипотечного кредитования вошли Московский, Санкт-Петербургский, Башкирский, Новосибирский и Красноярский филиалы. Наибольшую динамику выдач среди ипотечных программ показали базовые программы банка на покупку жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке. При этом одним из самых популярных ипотечных продуктов банка является сельская ипотека, позволяющая клиентам банка получить ипотеку по льготной процентной ставке (до 3% годовых) в рамках стартовавшей в прошлом году госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Совокупный объем выдач в рамках программы за весь период ее действия составил уже более 115 млрд рублей.

"Россельхозбанк уверенно занимает лидирующие позиции на рынке розничного кредитования, демонстрируя стабильный прирост выдач в среднем на 18% ежегодно. С момента запуска программы розничного кредитования банком выдано более 7,8 млн кредитов на общую сумму более 2 трлн рублей. И даже в сложный 2020 год банк показал увеличение совокупного объема выдач розничных кредитов по сравнению с 2019 годом на 48,5%", — прокомментировала руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

В настоящее время объем портфеля розничных кредитов банка превышает 600 млрд рублей.