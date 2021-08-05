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Экология Общество

КСП усомнилась в сроках реализации программы "Оздоровление Волги"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 6 апреля по 24 июня 2021 г. счетная палата Самарской области проводила комплексную финансово-экономическую экспертизу двух госпрограмм Самарской области: "Чистая Вода" и "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция очистных сооружений централизованных систем водоотведения". Обе программы рассчитаны на 2019–2024 гг., а их исполнителем является региональное минэнерго.

При анализе оценивались риски реализации программных мероприятий, которые по планам должны завершиться в текущем году. Также оценивались риски нарушения сроков завершения мероприятий, рассчитанных на 2022–2023 гг. Кроме того, оценивалась правомерность и полнота установленных целей и задач программ, обоснованность размера финансового обеспечения мероприятий, соответствие документам стратегического планирования.

Во время экспертизы сотрудники КСП обнаружили факты нарушения бюджетного законодательства. Речь идет о несвоевременном приведении объемов финансирования госпрограмм в соответствие объемам средств, предусмотренным законом об областном бюджете.

Также по отдельным мероприятиям был выявлен ряд проблемных вопросов: отсутствие актуальной проектно-сметной документации, низкая степень строительной готовности объектов капитального строительства, отсутствие разрешения на строительство и нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию.

"Кроме того, в рамках реализации госпрограммы "Оздоровление Волги" выявлен риск возможного недостижения в 2021 году установленного значения стратегического показателя", — отмечается в сообщении.

По итогам проведенной экспертизы информация передана губернатору Самарской области и в Самарскую губдуму.

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