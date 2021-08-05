В Самарской области будут судить тренера ДЮСШ, чей воспитанник погиб из-за травмы

В Чапаевске Самарской области закончилось расследование уголовного дела тренера-преподавателя ДЮСШ. Мужчину обвиняют в том, что он оставил воспитанника в опасности. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 11 декабря 2020 г. во время занятий по мини-футболу девятилетний ребенок столкнулся с другим игроком, упал, ударился об угол деревянной лавки и получил закрытую травму головы.

При этом тренер не остановил занятие, не сообщил о случившемся родителям пострадавшего и не вызвал "скорую помощь". Он лишь разрешил ребенку покинуть тренировку и самостоятельно пойти домой. Вечером того же дня мальчика доставили в больницу, где он скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения.