Самарца будут судить за изготовление холодного оружия

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В Ленинский районный суд Самары поступило уголовное дело местного жителя, обвиняемого в изготовлении и сбыте холодного оружия. Об этом сообщает региональная прокуратура.