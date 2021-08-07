В Самарской области водитель Chevrolet Niva сбил мотоциклиста

В пятницу, 6 августа, в Сызрани Самарской области произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 14:45 63-летний мужчина ехал на Chevrolet Niva с прицепом по ул. Локомобильной в направлении ул. Кадровой. На перекрестке, поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным мотоциклом Honda CBR600 под управлением 28-летнего жителя Саратовской области.
В результате аварии мотоциклист получил травму, но госпитализация ему не потребовалась.
Сотрудники ГИБДД работали на месте аварии, они установили и опросили очевидцев. По факту ДТП полицейские ведут проверку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!