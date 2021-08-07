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ДТП Происшествия

В Самарской области водитель Chevrolet Niva сбил мотоциклиста

СЫЗРАНЬ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 августа, в Сызрани Самарской области произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 14:45 63-летний мужчина ехал на Chevrolet Niva с прицепом по ул. Локомобильной в направлении ул. Кадровой. На перекрестке, поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным мотоциклом Honda CBR600 под управлением 28-летнего жителя Саратовской области.

В результате аварии мотоциклист получил травму, но госпитализация ему не потребовалась.

Сотрудники ГИБДД работали на месте аварии, они установили и опросили очевидцев. По факту ДТП полицейские ведут проверку.

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