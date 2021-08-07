В Сызрани будут судить двух похитителей стиральной машины

В Сызрани в суд отправили уголовное дело двух местных жителей, обвиняемых в краже стиральной машины. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевший только купил технику, но не мог самостоятельно занести ее в квартиру и оставил в подъезде. Пока он искал грузчиков, машинка пропала.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастны 31-летний сосед потерпевшего и его 57-летняя близкая родственница. В квартире подозреваемого обнаружилась украденная стиральная машина. Сейчас ее уже вернули владельцу.