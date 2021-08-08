Сельчанин из Самарской области обокрал магазин, чтобы раздобыть продуктов

В Исаклинском районе Самарской области задержали ранее судимого 58-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Злоумышленник гвоздодером разбил дверь магазина в с. Ключи и забрал с прилавка несколько бутылок коньяка, колбасу и сладости. Ущерб составил более 11 тыс. рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Мужчина признал вину и рассказал, что не имеет постоянного дохода, поэтому решил украсть продукты.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").