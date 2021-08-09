Дорогу в Безенчукском районе отремонтирует "Стройсервис"

Минтранс Самарской области определился с подрядчиком, который выполнит ремонт дороги "Самара — Волгоград" — Осинки — Безенчук на участке км 8+000 — км 18+560, расположенной в Безенчукском районе.
"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка", — отмечается на сайте госзакупок. Ее признали соответствующей требованиям. Ремонтом займется ООО "Стройсервис".
Подрядчик выполнит работы по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 286,8 млн рублей. Средства будут освоены в течение 2022 года. Предположительный срок начала работ — 1 апреля, окончание ремонта — 1 октября.
Под восстановление попал двухполосный участок протяженностью 10,6 км. Победитель торгов должен будет выполнить подготовительные, земляные работы, провести рекультивацию, установить 111 дорожных знаков, 155 сигнальных столбиков, барьерное ограждение на 828 м и т. д.
Средства будут освоены в течение 2022 года. Предположительный срок начала работ — 1 апреля, окончание ремонта — 1 октября.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.