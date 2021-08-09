Дорогу в Безенчукском районе отремонтирует "Стройсервис"

Минтранс Самарской области определился с подрядчиком, который выполнит ремонт дороги "Самара — Волгоград" — Осинки — Безенчук на участке км 8+000 — км 18+560, расположенной в Безенчукском районе.

"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка", — отмечается на сайте госзакупок. Ее признали соответствующей требованиям. Ремонтом займется ООО "Стройсервис".

Подрядчик выполнит работы по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 286,8 млн рублей. Средства будут освоены в течение 2022 года. Предположительный срок начала работ — 1 апреля, окончание ремонта — 1 октября.

Под восстановление попал двухполосный участок протяженностью 10,6 км. Победитель торгов должен будет выполнить подготовительные, земляные работы, провести рекультивацию, установить 111 дорожных знаков, 155 сигнальных столбиков, барьерное ограждение на 828 м и т. д.

Средства будут освоены в течение 2022 года. Предположительный срок начала работ — 1 апреля, окончание ремонта — 1 октября.