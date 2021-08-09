В Самарской области вор, заметая следы после кражи, поджег дачный дом

В мае в полицию Приволжского района поступило сообщение от жительницы областного центра, которая сообщила полицейским, что ее дачный дом сгорел, а личные вещи пропали, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители направили обугленные элементы конструкций на экспертизу и выяснили, что причиной пожара явилось возгорание от открытого источника огня. Сотрудники угрозыска опросили возможных очевидцев, проверили всех, кто ранее привлекался к ответственности за кражи и возможный сбыт похищенного.

Один из местных жителей сообщил, что видел, как мужчина, проживающий рядом со сгоревшим домом, продавал неизвестным какие-то вещи. Вскоре полицейским поступила информация, что к краже и поджогу дома может быть причастен безработный, ранее судимый 46-летний местный житель. Правоохранители задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время допроса подозреваемый признал вину и сообщил, что ночью, после того как убедился в отсутствии жильцов, взломал входную дверь дома и похитил личные вещи потерпевшей. Украденное он сбыл двум незнакомым мужчинам. На следующий день, испугавшись, что в момент совершения преступления мог оставить следы, решил поджечь дом.

Были возбуждены два уголовных дела — по статье "Кража" и по статье "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества".

Оба дела, объединенных в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.