Почтальон из Тольятти перевела "банковским" мошенникам 300 тыс. рублей

В Тольятти 38-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области

Неизвестный, назвав себя сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщил женщине, что с ее счетом производятся подозрительные операции. Чтобы спасти деньги, женщина должны перевести их на безопасный счет.

Поверив обману, сотрудница одного из почтовых операторов перевела аферисту 300 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.