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Предприниматели — клиенты банка "Открытие" могут оставить кредитную заявку через мобильное приложение

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В мобильном приложении банка для малого и среднего бизнеса появился ряд полезных функций, которые позволяют оставлять заявку на кредит или подключать новые тарифы.

Банк "Открытие" упростил процесс получения кредитов для предпринимателей — теперь полная заявка на кредит заполняется через мобильный банк. Ранее была возможность оставить там только заявку-лид с контактами, чтобы клиенту перезвонил сотрудник банка. Теперь при выборе опции "Кредит" можно автоматически перейти в личный кабинет интернет-банка в браузере мобильного телефона — открывается страница с заявкой на кредит. После этого остается лишь заполнить и подтвердить ее.

Другая новая функция, доступная клиентам "Открытия" из сегмента МСБ — подключение новых тарифов в мобильном банке. Сделать это можно в разделе "Мой тариф" на экране "Профиль". Там же предприниматели могут просмотреть все тарифы банка, выбрать и подключить новый.

Помимо этого, на странице авторизации в мобильном банке появилась функция регистрации бизнеса. Она будет полезна для пользователей, которые только планируют регистрацию в качестве предпринимателей: они еще не клиенты "Открытия", но уже присматриваются к условиям и удобству обслуживания.

Другим важным обновлением стало появление виджета обратной связи, в котором можно оценить продукт или сервис банка. Он появляется только после первого использования приложения и позволяет "Открытию" меняться еще быстрее, учитывая мнение своих клиентов.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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