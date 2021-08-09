Россельхозбанк вновь повышает ставки по накопительному счету "Моя выгода"

Со 2 августа 2021 года Россельхозбанк повышает ставки по накопительному счету в рамках тарифного плана "Моя выгода" на 1,5 п. п. Максимальная ставка по счету возрастет до 6,5% годовых.
Теперь при первоначальном взносе устанавливается процентная ставка 4% годовых, далее ставка растет до 6,5% годовых вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Выплата процентов осуществляется регулярно в конце месяца путем зачисления суммы процентов на счет, увеличивая его доходность.
"Мы видим продолжающийся рост спроса на накопительные счета, поскольку они по-прежнему являются удобным и гибким инструментом для пополнения и управления своими сбережениями. Объем средств, размещенных на таких счетах, за первое полугодие текущего года повысился на 20%. Ожидаем, что этот рост продолжится, особенно с учетом повышения доходности по накопительному счету "Моя выгода", — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.
Открыть и пополнять счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ на любую сумму, а количество дополнительных взносов не ограничено.
Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.