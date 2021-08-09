Global Vision построит молочную ферму в Шенталинском районе

В перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области включили создание животноводческого комплекса в сельском поселении Канаш Шенталинского района. Мощность фермы оценивается в 698 молочных коров.

Инициатором проекта выступает АО "Племенной завод "Кряж", активы которого приобрел холдинг Геннадия Суркова "Глобал Вижн". Объем инвестиций в создание комплекса составит 870 млн рублей. Проект планируется реализовать в 2021-2023 году.

Как уточнили в администрации Шенталинского района, животноводческий комплекс появится на территории бывшего государственного племзавода "Канаш". Ранее на эту площадку претендовало "Русагро", но дальше планов дело не пошло.

Напомним, что ранее президент холдинга "Глобал Вижн" Геннадий Сурков заявлял о намерении построить несколько животноводческих молочных комплексов в Самарской области. В июне Волга Ньюс стало известно о переговорах по поводу участия в проекте создания животноводческо-растениеводческого комплекса в Борском районе. Здесь уже реализуется растениеводческий этап. Оператором проекта выступает дочернее общество Корпорации развития ООО "ОП СХП "Покровское".