Global Vision построит молочную ферму в Шенталинском районе

В перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области включили создание животноводческого комплекса в сельском поселении Канаш Шенталинского района. Мощность фермы оценивается в 698 молочных коров.
Инициатором проекта выступает АО "Племенной завод "Кряж", активы которого приобрел холдинг Геннадия Суркова "Глобал Вижн". Объем инвестиций в создание комплекса составит 870 млн рублей. Проект планируется реализовать в 2021-2023 году.
Как уточнили в администрации Шенталинского района, животноводческий комплекс появится на территории бывшего государственного племзавода "Канаш". Ранее на эту площадку претендовало "Русагро", но дальше планов дело не пошло.
Напомним, что ранее президент холдинга "Глобал Вижн" Геннадий Сурков заявлял о намерении построить несколько животноводческих молочных комплексов в Самарской области. В июне Волга Ньюс стало известно о переговорах по поводу участия в проекте создания животноводческо-растениеводческого комплекса в Борском районе. Здесь уже реализуется растениеводческий этап. Оператором проекта выступает дочернее общество Корпорации развития ООО "ОП СХП "Покровское".
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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.