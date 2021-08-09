Самарца задержали за убийство собутыльника

В Самаре 38-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об убийстве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, ночью 4 августа во время пьяной ссоры подозреваемый несколько раз ударил по голове разными предметами 51-летнего самарца. Потерпевший скончался. После этого убийца, чтобы скрыть следы, скинул тело жертвы со второго этажа.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу.