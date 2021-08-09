Банк "Открытие" вошел в тройку лидеров рынка ипотеки вторичной недвижимости

Банк "Открытие" вошел в топ-3 банков по объему выданных кредитов на готовое жилье в июне, по данным аналитического отчета ДОМ.РФ и Frank RG. За месяц банк увеличил продажи в этом сегменте на 24%.
В июне 2021 года "Открытие" выдал более 1,7 тысяч ипотечных кредитов на вторичном рынке на общую сумму 5,6 млрд рублей.
Регионами-лидерами по объему выданных кредитов стали Москва (24% — 1,48 млрд рублей), Санкт-Петербург (14% — 752 млн рублей) и Краснодар (5% — 278 млн рублей).
В банке "Открытие" ипотеку на готовое жилье можно оформить по ставке от 7,9% годовых, с суммой кредита до 50 млн рублей. Максимальный срок кредитования — до 30 лет. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, с возможностью получения моментального предварительного решения.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.