Житель Самарской области уговорил девушку попробовать наркотики

В Самарской области в отношении 21-летнего жителя Чапаевска возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ ("Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотиков"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с июля по август 2020 г. парень в квартире на ул. Херсонской уговорил 17-летнюю девушку попробовать наркотики.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.