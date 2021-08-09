Стали известны результаты отборочного этапа фестиваля стрит-арта "ФормART"

Федеральные и региональные эксперты представили результаты оценки граффити-работ участников фестиваля стрит-арт "ФормART".
Напомним, фестиваль "ФормART" проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Цель — развитие уличного искусства и поддержка творчества молодых граффити-художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа.
Тема работ Фестиваля в 2021 году — "Взгляд в будущее" — развитие науки и технологий будущего, герои науки, люди, преобразовывающие мир, а также мир будущего. "Тема "Взгляд в будущее" дает возможность по-новому взглянуть на привычные вещи и самое главное — увидеть, как молодые художники видят перспективы развития страны и мира в целом", — отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.
В 2020 году Самарская область заняла 1 место в финале среди всех работ ПФО. Победу региону принесла художница Оксана Гладкова со своей работой "Чистый Вдох" по трем критериям отбора: голосование зрителей своего региона, голосовании зрителей других регионов России и оценки экспертов. А в номинации готовых граффити выиграл художник Семен Маверский с муралом, посвященным врачам, борющимся с COVID-19.
В этом году на фестиваль стрит-арта "ФормART" была подана 161 заявка из 14 субъектов Приволжского федерального округа, что заметно превышает количество заявок прошлого года. От Самарской области поступило 22 заявки — это второй результат среди субъектов ПФО. Финалистом от нашего региона стал художник-граффитист Дмитрий Горшков со своей работой "Будущее". Теперь ему предстоит нарисовать мурал на одном из зданий Самары.
"При создании этого мурала я задумался о том, что такое будущее. Для меня будущее — это то, к чему мы двигаемся через облака событий, иногда не видя, что нас ожидает дальше. В любом случае, мы всегда стараемся взять с собой самое ценное и фундаментальное из того, что мы смогли приобрести в прошлом. Футуризм в сочетании с античностью, отображенный в моем мурале, полностью демонстрирует, как в будущем мы будем ценить прошлое", — рассказал о своей работе самарский художник Дмитрий Горшков.
Участниками "ФормARTʼа" могли стать как профессиональные стрит-арт художники, так и художники-любители от 16 до 35 лет с эскизами художественных работ по направлениям: "Новые технологии", "Человек и наука", "Мир будущего".
Компетентное жюри — федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного, уличного искусства, архитектуры и градостроительства — оценивали работы участников по шкале от 1 до 10 и учитывали ряд критериев, в том числе креативность замысла и оригинальность художественного решения.
Финалисты стрит-арт фестиваля получат возможность реализовать свои креативные художественные задумки и разместить их на стенах зданий в регионах округа. Процесс создания граффити будет размещен на сайте фестиваля https://formartpfo.ru/,,, а победителя определит общественное голосование в октябре этого года.
Призовой фонд конкурса в этом году увеличен вдвое. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере 100, 150 и 200 тыс. руб., дипломы и памятные призы.
По результатам оценки лучшими работами в регионах также стали: Республика Башкортостан "Будущее — в сердце", Республика Марий Эл — "На качелях", Республика Мордовия — "Космический аргонавт", Республика Татарстан — "Сон", Удмуртская Республика — "Основание Ижевска в другой солнечной системе", Чувашская Республика — "Подъем сельскохозяйственной отрасли", Пермский край — "Взгляд вперед", Кировская область — "Путь к успеху в тебе", Нижегородская область — "Будущее", Оренбургская область — "Создавая будущее не забывай о настоящем", Пензенская область — "Вчера и Завтра", Саратовская область — "Лицо времени", Ульяновская область — "Доверие" или "Новая любовь".
"ФормART" дает хороший старт для молодых начинающих художников. Участие в фестивале, такого рода — это прежде всего обмен опытом, новые интересные знакомства и масштабная работа в портфолио. Я думаю, такие творческие конкурсы устраивать нужно в любом случае, потому что в наших регионах полно унылых стен, которые требуют интеграции с искусством", — поделился федеральный эксперт фестиваля, лидер группы стрит-арт художников Zukclub Сергей Овсейкин.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.