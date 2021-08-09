Стали известны результаты отборочного этапа фестиваля стрит-арта "ФормART"

Федеральные и региональные эксперты представили результаты оценки граффити-работ участников фестиваля стрит-арт "ФормART".

Напомним, фестиваль "ФормART" проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Цель — развитие уличного искусства и поддержка творчества молодых граффити-художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа.

Тема работ Фестиваля в 2021 году — "Взгляд в будущее" — развитие науки и технологий будущего, герои науки, люди, преобразовывающие мир, а также мир будущего. "Тема "Взгляд в будущее" дает возможность по-новому взглянуть на привычные вещи и самое главное — увидеть, как молодые художники видят перспективы развития страны и мира в целом", — отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

В 2020 году Самарская область заняла 1 место в финале среди всех работ ПФО. Победу региону принесла художница Оксана Гладкова со своей работой "Чистый Вдох" по трем критериям отбора: голосование зрителей своего региона, голосовании зрителей других регионов России и оценки экспертов. А в номинации готовых граффити выиграл художник Семен Маверский с муралом, посвященным врачам, борющимся с COVID-19.

В этом году на фестиваль стрит-арта "ФормART" была подана 161 заявка из 14 субъектов Приволжского федерального округа, что заметно превышает количество заявок прошлого года. От Самарской области поступило 22 заявки — это второй результат среди субъектов ПФО. Финалистом от нашего региона стал художник-граффитист Дмитрий Горшков со своей работой "Будущее". Теперь ему предстоит нарисовать мурал на одном из зданий Самары.

"При создании этого мурала я задумался о том, что такое будущее. Для меня будущее — это то, к чему мы двигаемся через облака событий, иногда не видя, что нас ожидает дальше. В любом случае, мы всегда стараемся взять с собой самое ценное и фундаментальное из того, что мы смогли приобрести в прошлом. Футуризм в сочетании с античностью, отображенный в моем мурале, полностью демонстрирует, как в будущем мы будем ценить прошлое", — рассказал о своей работе самарский художник Дмитрий Горшков.

Участниками "ФормARTʼа" могли стать как профессиональные стрит-арт художники, так и художники-любители от 16 до 35 лет с эскизами художественных работ по направлениям: "Новые технологии", "Человек и наука", "Мир будущего".

Компетентное жюри — федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного, уличного искусства, архитектуры и градостроительства — оценивали работы участников по шкале от 1 до 10 и учитывали ряд критериев, в том числе креативность замысла и оригинальность художественного решения.

Финалисты стрит-арт фестиваля получат возможность реализовать свои креативные художественные задумки и разместить их на стенах зданий в регионах округа. Процесс создания граффити будет размещен на сайте фестиваля https://formartpfo.ru/,,, а победителя определит общественное голосование в октябре этого года.

Призовой фонд конкурса в этом году увеличен вдвое. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере 100, 150 и 200 тыс. руб., дипломы и памятные призы.

По результатам оценки лучшими работами в регионах также стали: Республика Башкортостан "Будущее — в сердце", Республика Марий Эл — "На качелях", Республика Мордовия — "Космический аргонавт", Республика Татарстан — "Сон", Удмуртская Республика — "Основание Ижевска в другой солнечной системе", Чувашская Республика — "Подъем сельскохозяйственной отрасли", Пермский край — "Взгляд вперед", Кировская область — "Путь к успеху в тебе", Нижегородская область — "Будущее", Оренбургская область — "Создавая будущее не забывай о настоящем", Пензенская область — "Вчера и Завтра", Саратовская область — "Лицо времени", Ульяновская область — "Доверие" или "Новая любовь".

"ФормART" дает хороший старт для молодых начинающих художников. Участие в фестивале, такого рода — это прежде всего обмен опытом, новые интересные знакомства и масштабная работа в портфолио. Я думаю, такие творческие конкурсы устраивать нужно в любом случае, потому что в наших регионах полно унылых стен, которые требуют интеграции с искусством", — поделился федеральный эксперт фестиваля, лидер группы стрит-арт художников Zukclub Сергей Овсейкин.