Чистая прибыль группы "Открытие" по итогам первого полугодия 2021 года достигла 38 млрд рублей

Банковская группа "Открытие" опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2021 года. Чистая прибыль группы "Открытие" по МСФО увеличилась в 2,6 раз до 38 млрд рублей, рентабельность капитала составила 19%.

Совокупные активы банковской группы "Открытие" с начала 2021 года увеличились на 6% до 3 684 млрд рублей. Объем активов, генерирующих процентный доход, составил 2 552 млрд рублей, или 69% от активов группы.

В структуре активов доля кредитного портфеля увеличилась с 46% до 49% или 1 787 млрд рублей за вычетом резервов. Инвестиции в ценные бумаги, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов, составили 32% от совокупных активов группы или 1167 млрд рублей.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 11% до 1 900 млрд рублей.

Кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 4% и составил 1 075 млрд рублей. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 16% до 175 млрд рублей, розничный — на 23% до 650 млрд рублей.

Объем выдач кредитов корпоративным клиентам за первое полугодие 2021 года вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 590 млрд рублей, клиентам малого и среднего бизнеса — на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 81 млрд рублей, розничным клиентам — на 52% до 166 млрд рублей.

По итогам первых шести месяцев года банк "Открытие" вошел в топ-3 российских банков по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки, согласно данным ДОМ.РФ и Frank RG. По состоянию на 30 июня 2021 года доля ипотеки в кредитном портфеле физических лиц составила 46%, доля потребительского кредитования — 36%.

Средства клиентов являются основным источником фондирования для группы с долей 66% от обязательств группы и увеличились в первом полугодии 2021 года на 6% до 2086 млрд рублей. Средства физических лиц составляют 53% от общего объема средств клиентов, или 1 103 млрд рублей. На долю юридических лиц приходится 47%, или 983 млрд рублей (рост на 12% по итогам первого полугодия 2021 года). В структуре средств клиентов на срочные депозиты приходится 54% от общего объема средств клиентов.

Рентабельность капитала (ROTE) за 6 месяцев 2021 года увеличилась до 18,9% с 8,3% за аналогичный период прошлого года благодаря динамичному росту регулярных банковских доходов. Общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) составил на 30 июня 14,5%.

Михаил Задорнов, президент — председатель правления банка "Открытие":

"За 6 месяцев 2021 года группа "Открытие" получила чистую прибыль в размере 38 млрд рублей. Это стало рекордным полугодовым результатом за всю новую историю группы. Рентабельность капитала группы по итогам первого полугодия составила 19%.

Такие показатели достигнуты благодаря росту основного банковского бизнеса группы и стабильных банковских доходов, увеличившихся на 39% по сравнению с тем же периодом 2020 года. В результате доля стабильных доходов в структуре доходов группы превысила 70%. Положительное влияние на результаты оказало снижение стоимости риска на фоне сохранения стабильного качества кредитного портфеля и высокого уровня покрытия портфеля резервами.

Основной драйвер расширения банковского бизнеса группы — увеличение розничного кредитного портфеля на 23% и заметный рост кредитов малому и среднему бизнесу.

Эффективность бизнеса тоже заметно выросла. Мы добились ощутимого снижения отношения операционных расходов к операционным доходам, поскольку группа продолжает цифровизацию бизнеса и расширяет линейку технологичных продуктов и сервисов. В этом году мы запустили ряд новых цифровых решений, например, голосового помощника для предпринимателей и несколько новых онлайн-сервисов".

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность на 30 июня 2021 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru.