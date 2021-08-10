Из-за смерти ребенка в тольяттинской стоматологии возбудили уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") из-за гибели ребенка в стоматологии. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 8 августа в частной стоматологической клинике в Тольятти 10-летней девочке провели лечение с ингаляционной анестезией. После отключения подачи наркоза у ребенка зафиксировали нарушение сердечного ритма. Реанимация не дала результата, девочка скончалась.

Назначены экспертизы, изъята необходимая документация.

На место происшествия для координации работы правоохранителей выезжал и. о. прокурора Центрального района Виктор Калгин. Также прокуратура района организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о здравоохранении.